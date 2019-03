E’ iniziato il vertice del centrosinistra convocato da Massimo Zedda in vista delle comunali di Cagliari che potrebbero tenersi il 26 maggio, in concomitanza con le elezioni europee. Al tavolo siedono tutti i rappresentanti della coalizione, così come si è presentata alle regionali del 24 febbraio. Oltre al sindaco, per Campo progressista sono presenti anche Francesco Agus e Luciano Uras. Per il Pd ci sono il segretario regionale Emanuele Cani e quello provinciale Francesco Lilliu.

Le altre sigle: Sardegna in Comune con Maurizio Sirca (Italia in Comune), Yuri Marcialis (Mdp) e Thomas Castangia (Possibile); LeU con Andrea Dettori; +Europa con Riccardo Lo Monaco; Centro Democratico con Alessio Marotto; Progetto comunista con Frabrizio Anedda; i socialisti con Raimondo Perra; l’Upc con Antonio Gaia. Presenti anche due rappresentanti delle civiche che hanno sostenuto Zedda alle regionali: Monia Matta per Futuro in Comune con Massimo Zedda; Cristina Mancini per Noi la Sardegna con Massimo Zedda. Il tavolo sarà utile per capire se il centrosinistra si affiderà alle primarie per individuare il candidato sindaco. Ma non c’è molto tempo: se si vuole andare al voto il 26 maggio i comizi elettorali dovranno essere convocati dal presidente della Regione entro l’1 aprile.

Altrimenti il voto slitterebbe a giugno. Nel primo caso le primarie dovrebbero tenersi entro il 15 aprile. Campo Progressista ha già proposto la candidatura di Francesca Ghirra, assessora all’Urbanistica uscente nonché consigliera più votata a Cagliari nel 2016. Se eletta, sarebbe la prima volta di una donna chiamata a guidare la città capoluogo. Ma non è detto che tutti siano d’accordo. Potrebbe non esserlo il Pd che alle regionali ha “tenuto”, e che lancerebbe volentieri la corsa di un suo uomo (si fa il nome del consigliere regionale Piero Comandini, secondo più votato alle regionali) per la poltrona di primo cittadino. Posizioni diverse, dunque. Da qui la necessità di primarie. Ma, anche senza, Francesca Ghirra resterà in campo.

