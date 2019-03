“Sono ormai più di quattro mesi che presso il poliambulatorio di Seui non si può più accedere al servizio di diabetologia. Il servizio era garantito per una volta al mese e riusciva a fornire un’adeguata assistenza alle centinaia di persone che soffrono di questa importante patologia. Nulla si è fatto per risolvere il problema, se non una comunicazione da parte della maggioranza del consiglio comunale che informava (venti giorni fa) la cittadinanza della sospensione del servizio. I soggetti diabetici che lamentano la mancata assistenza sono prevalentemente persone anziane, con gravi difficoltà a raggiungere l’ospedale di Lanusei , vista anche la carenza di collegamenti. Persone che rinunciano così ad effettuare i controlli di rito, creando problemi alla loro salute. Non mi sento di lasciarli soli , ed insieme ad una rappresentanza di diabetici del posto abbiamo deciso di iniziare con una raccolta firme , alla quale seguiranno azioni più forti se non verremo ascoltati “.

La denuncia arriva da Manuela Lai, consigliera di minoranza del comune ogliastrino e candidata alle ultime regionali con Fratelli d’Italia, attraverso la sua pagina facebook.

