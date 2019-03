Il Sian (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell’ASSL di Nuoro comunica che le analisi di verifica sui campioni d’acqua prelevati in data 19 marzo in frazione di Orosei, Sa Mattanosa, sono risultate non conformi per i parametri Trialometani (THM).

Pertanto, in via cautelativa, l’acqua non è idonea al consumo diretto, né per gli altri usi alimentari.

Il Sian ha provveduto immediatamente a informare il sindaco di Orosei, affinché provveda all’emanazione delle restrizioni per il punto risultato fuori norma.

Nel contempo il Servizio dell’Assl ha comunicato ad Abbanoa di individuare la causa dei parametri fuori norma, eliminarla, effettuare le dovute verifiche e relazionare allo stesso servizio.

