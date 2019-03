“Apprendiamo con stupore che il flusso del 118 presso il pronto soccorso di Monserrato sarà interrotto per dieci giorni a causa di improcrastinabili lavori di manutenzione della pavimentazione”.

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia.

“E’ incredibile – prosegue l’esponente azzurro- che non si trovino soluzioni idonee a mantenere in funzione il servizio e che si provochi un disagio tutt’altro che trascurabile ai potenziali pazienti, alla comunità ed agli altri presidi, che subiranno un sovraccarico senza beneficiare di adeguati rinforzi. Registriamo ancora una volta un episodio che conferma il quadro di una sanità fuori controllo e invitiamo chi in questa fase ancora ricopre ruoli di responsabilità a trovare soluzioni di buon senso che riducano al minimo i disservizi e i disagi”.

