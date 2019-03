Il fuoco sacro dell’arte illumina da sempre la sua esistenza. E ora a Liliana Cano sarà consegnato il Premio Prometeo. Il nuovo riconoscimento all’eclettica artista 94enne, che con i suoi colori e il suo estro ha raccontato su tele e pannelli dalle chiese agli spazi en plein air, il suo mondo e quello attorno a sé, giunge da parte della Comunità Mondiale della Longevità guidata da Roberto Pili.

La cerimonia è in programma sabato 23 marzo, alle 18, nelle sale della Banca Generali a Cagliari in occasione del vernissage della personale dell’artista cosmopolita allestita fino al 3 maggio e intitolata “Venus Tissèes”. Il percorso espositivo propone opere legate al suo periodo francese, dal 1977 al 1996, anno in cui la pittrice nata a Gorizia da genitori sardi, dopo aver girato tra Italia e Europa, ritorna in Sardegna a Sassari dove negli anni ’50 aveva già lasciato la sua forte impronta. Accanto alle grandi tele rappresentative di questa fase creativa si possono ammirare anche una serie di inediti eseguiti con colori acrilici su tavola. Curata da Marte, direzione artistica di Flaminia Fanari, la mostra sarà inaugurata alla presenza dell’artista da Paolo Sirena, direttore della Fondazione Meta Alghero.

“Il fascino dell’efficacia espressiva, la creatività capace di sfidare il tempo, il continuum di crescita individuale fanno sì che questa 94enne ci confermi che non vi è alcun limite di età per esprimere le potenzialità creative – commenta Roberto Pili – la sua finisce per essere un’arte socialmente significativa che prende forza col trascorrere del tempo, s’invola dal novecento e volteggia nel secondo millennio senza alcuna fretta di atterrare in attesa della più piena realizzazione di sé”. Alessandro Cardia, district manager per la Sardegna e la provincia laziale della banca, sottolinea: “Da sempre Banca Generali è attenta alle eccellenze del territorio e alla loro valorizzazione. Ci è sembrata logica la scelta di ospitare nei nostri spazi le opere di Liliana, tra le personalità artistiche più importanti e rappresentative della nostra terra”. Per prenotare la visita gratuita 070/684888, cagliari1@banca generali.it.

