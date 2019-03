I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Iglesias (Su) hanno concluso un controllo a due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare che hanno indebitamente percepito sussidi da parte del comune di residenza per complessivi 2.068,46 euro. I finanzieri hanno individuato due coniugi residenti nel Sulcis Iglesiente che hanno evidenziato anomalie nella percezione di prestazioni sociali agevolate erogate dal comune di residenza a favore di persone e nuclei familiari che versano in stato di povertà.

Uno dei due coniugi nell’anno 2013 ha ricevuto un sussidio per un importo di 1.149 euro mentre all’altro nell’anno 2014 è stato erogato un sussidio di 919 euro, in considerazione del fatto che gli stessi hanno presentato un’apposita autocertificazione dichiarando di versare in stato di povertà.

Gli approfondimenti effettuati dalle Fiamme Gialle hanno fatto emergere la situazione di inesattezza dei dati comunicati all’Ente erogatore con conseguente irregolare percezione dei sussidi percepiti.

Sulla base delle risultanze investigative è stato rilevato che entrambi hanno comunicato redditi in misura inferiore rispetto al reale: uno dei due coniugi ha comunicato un reddito inferiore di 6.880 euro, mentre l’altro ha decurtato il proprio di 6.692 euro. Pertanto, a seguito della illecita percezione della prestazione sociale agevolata, i soggetti sottoposti a controllo sono stati segnalati al Comune, cui compete l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro oltre al recupero dell’indebito percepito.

