I Carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno arrestato i coniugi D, L. e P.S. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo una osservazione del loro domicilio in via San Giovanni, e avendo notato un via vai di tossicodipendenti, i militarti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare trovando 10 grammi di cocaina, alcuni grammi di eroina, alcune dosi di Mdma, 15 dosi di metadone e 500 euro in contanti probabile provento dello spaccio.

I due stamani sono comparsi di fronte al giudice monocratico del tribunale di Cagliari, che ha riconosciuto l’arresto, e portati nel carcere di Uta in attesa dell’udienza chiesta dal difensore.

