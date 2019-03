Un percorso spirituale lungo 53 chilometri tra fede e natura partirà domenica 24 marzo dalla chiesa Madonna dei Martiri a Fonni e si concluderà mercoledì 27 nella cattedrale di Santa Maria della neve a Nuoro. Si tratta della seconda edizione del Pellegrinaggio Militare Interforze della Sardegna, promossa dal Comando Militare dell’Esercito sardo – con la collaborazione dell’Ordinariato Militare, la XVI Zona Pastorale e della Coldiretti – per un cammino di inclusione e di sostegno alla fragilità.

Al percorso, che si snoderà in suggestivi luoghi di fede della Barbagia custodi di preziosi santuari e in percorsi naturalistici di pregio, parteciperà il personale civile e militare delle Forze Armate, i loro familiari e le comunità locali.”Il Signore è il mio Pastore” sarà il tema del cammino. Nei 53 km di percorso sono state tracciate quattro tappe, con l’aiuto del personale del Corpo forestale, alternando soste in paesaggi di incantevole bellezza a luoghi di raccoglimento e preghiera.

Il percorso inizierà alle 10 di domenica, presso il Santuario di Nostra Signora dei Martiri a Fonni, con una celebrazione eucaristica e si concluderà mercoledì 27 nella Cattedrale della Madonna delle nevi a Nuoro, dove la celebrazione della santa messa sarà officiata dall’Arcivescovo ordinario militare Ser. Monsignor Santo Marciano e da Monsignor Mosè Marcia, vescovo di Nuoro. Saranno presenti il generale Giovanni Domenico Pintus, comandante del Comando Militare Esercito Sardegna e le più alte autorità civili e militari dell’isola e delle rappresentanze di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Guardia Forestale.

