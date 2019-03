Denuncia dell’associazione Ossigeno per l’informazione che pubblica dei dati sconvolgenti, in Italia nei primi tre mesi del 2019 sono 73 le minacce ricevute da giornalisti in 74 giorni.

Nei primi tre mesi del 2019 Ossigeno per l’Informazione ha rilevato in Italia una minaccia al giorno nei confronti di giornalisti, blogger, fotocronisti e film-maker. Lo rende noto lo stesso Osservatorio, illustrando i contenuti dell’ultima newsletter pubblicata sul sito ossigeno.info.

Questo andamento è stato confermato nelle ultime settimane: sono 29 i giornalisti minacciati fra il 21 febbraio e il 15 marzo. L’Osservatorio ha pubblicato i nomi di 15 di loro, dopo avere verificato i fatti e accertato in modo incontrovertibile che ciascun episodio rappresenta una grave violazione del diritto di espressione e di informazione, tutelato dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Commenti

comments