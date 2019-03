Il tonno rosso, pescato in una delle più antiche tornare del Mediterraneo ancora in attività è il protagonista del “Girotonno – Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno”, una kermesse unica nel suo genere, giunta alla sua dodicesima edizione. Su una piccola isola nella Sardegna sud occidentale, l’isola di San Pietro, a Carloforte, dal 30 maggio al 2 giugno, si danno appuntamento chef provenienti da 6 paesi per celebrare questa antica tradizione legata al tonno e alle tonnare. La kermesse internazionale coinvolge gastronomi, chef di fama internazionale esperti di cucina di tonno, giornalisti ed esperti della gastronomia mediterranea, candidando Carloforte “Capitale del tonno di qualità”, ossia il “tonno da corsa” Tonno rosso – bluefin (Thonnus Thynnus), che viene pescato nella tonnara di San Pietro proprio nei giorni della manifestazione.

Tra gli artisti presenti che animano le serate carlofortine ci sarà la spledida Bianca Atzei, artista di origini sarde che il 1 giugno incanterà il pubblico con la sua bellissima voce.

