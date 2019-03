“Grazie Carabinieri”. Una scritta di 18 metri e altra 3 è comparsa nel cuore della notte in via Roma, a Carbonia (Su). L’autore è Domenico Sirigu, titolare della società di pubblicità concessionaria che ha voluto rendere omaggio “a questi eroi che vegliano su di noi h24”.

“Dopo i fatti di San Donato Milanese – spiega Sirigu – mi sembrava il caso di rendere onore a questi eroi silenziosi, persone che ci difendono 24 ore al giorno. E’ un eroe il carabiniere che con l’auto di servizio si è messo di fronte al pullman dello squilibrato a San Donato, chi altro lo avrebbe fatto? In Italia – prosegue Sirigu – ci sono due cose che funzionano: i Carabinieri e la Juventus, e questo lo dice un milanista, ma è la verità”. Sirigu racconta che lo spazio con la scritta gigantesca è stato tolto “a tre importanti immagini pubblicitarie, ma nessuno dei miei clienti ha protestato. Credo, e ne sono sicuro, che sia un sentimento diffuso di tutti gli Italiani nei confronti dell’Arma”.

“Oggi è grazie ai Carabinieri – conclude Sirigu – che noi, e le loro famiglie, non piangiamo la morte di 51 bambini e di questo dobbiamo esserne grati all’Arma come cittadini e come italiani. Grazie ai Carabinieri”.

