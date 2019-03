Giuseppe Onnis, agricoltore di 40 anni è il nuovo presidente della sezione Coldiretti di Samassi. E’ stato eletto all’unanimità dal soci del comune del medio campidano, e prenderà il posto di Gianni Pala che entra a far parte del nuovo consiglio.

Durante l’assemblea, alla quale hanno preso parte il presidente e il direttore di Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas e Luca Saba, si fatto il punto sulla situazione agricola locale, condizionata dagli estremi climatici che stanno fortemente penalizzando l’agricoltura: siccità del 2017, troppa pioggia nel 2018 e un inizio 2019 poco promettendo, ancora una volta caratterizzato dalle poche piogge.

Per questo il presidente Giorgio Demurtas ha evidenziato la necessità dell’immediata liquidazione dei denari stanziati per la siccità del 2017: “abbiamo dei ritardi ingiustificabili. Ancora oggi si sta procedendo troppo lentamente. Ci risultano liquidate solo circa 20 domande, una inezia. Occorre cambiare passo, in questo modo oltre al clima pazzo, gli imprenditori agricoli stanno combattendo anche contro la burocrazia. La nuova giunta regionale deve mettere mano immediatamente a queste inutili lentezze”.

