Un motociclista di 27 anni è ricoverato in coma al Brotzu in seguito ad un incidente stradale avvenuto durante la notte ad Assemini, in via Nazionale. Il giovane, in sella a una Honda Hornet, per cause non ancora accertate ha perso il controllo della due ruote finendo fuori strada.

La moto ha urtato un albero e un palo dell’illuminazione e il centauro è stato scaraventato sull’asfalto, battendo la testa. In via Nazionale sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Cagliari e un’ambulanza del 118.

Il giovane è stato trasportato con codice rosso al Brotzu dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione, con i medici che mantengono riservata la prognosi. La moto è stata posta sotto sequestro. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

