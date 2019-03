Fiducia unanime al segretario regionale Emanuele Cani, che proseguirà nel suo mandato guidando il partito anche in occasione delle elezioni europee e amministrative fino al congresso da celebrarsi in autunno. E’, in breve, ciò che emerge dall’assemblea regionale del Partito democratico che si è tenuta oggi all’Hotel Su Baione di Abbasanta, ad un mese dalle elezioni regionali del 24 febbraio che hanno visto il Pd risultare la prima forza politica dell’Isola, nonostante la sconfitta del centrosinistra.

“Al termine di questo dibattito mi sento molto più forte dal punto di vista politico – ha dichiarato Cani nella relazione conclusiva – forte del mandato che l’Assemblea ha dato a me, alla segreteria e a tutto il gruppo dirigente del partito”. Un consenso che “mi fa sentire anche più autorevole nell’approcciare dal punto di vista istituzionale le altre forze politiche e tutti i problemi che ci troveremo ad affrontare nei prossimi giorni e settimane, nell’ambito di un’attività che deve servire soprattutto alla Sardegna in un momento di grande difficoltà come quello che viviamo”.

Numerosi gli interventi durante la riunione. Tra gli altri, quelli del deputato Andrea Frailis, dell’ex parlamentare Francesco Sanna, dell’assessore agli Enti locali uscente Cristiano Erriu, dell’ex senatore Ignazio Angioni, dell’ex segretario Giuseppe Luigi Cucca, dell’ex assessore alla Sanità Luigi Arru e di Siro Marrocu. All’assemblea era presente anche il governatore uscente Francesco Pigliaru, fresco del passaggio di consegne celebrato ieri a Villa Devoto con Christian Solinas. Da più parti è arrivata qualche ‘frecciata’ al candidato presidente del centrosinistra uscito sconfitto dalle elezioni regionali, Massimo Zedda, più che altro in riferimento alle dichiarazioni di apertura al Movimento 5 stelle.

