Sembra incredibile ma oltre un quarto (28%) dei viaggiatori a livello globale pensi che soggiornare in una bellissima struttura da fotografare e condividere sui social media sia un fattore da prendere in considerazione quando sceglie un alloggio.

Inoltre, il 26% dei viaggiatori in tutto il mondo vuole soggiornare in strutture davvero uniche, per mostrare di essere diverso dagli altri e posizionarsi come veri e propri “trend setter”. Booking.com ha analizzato i suoi oltre 29 milioni di unità (tra cui 5,7 milioni in case, appartamenti e altri posti fantastici), per individuare sette soggiorni instagrammabili che faranno impazzire di invidia tutti i tuoi follower.

BaseCamp Bonn – Bonn, Germania – Se cerchi un posto perfetto da immortalare su Instagram da ogni possibile angolazione, fai un salto al BaseCamp Bonn in Germania. Questo originalissimo ostello è anche conosciuto come “il campeggio più pazzo del mondo” e si trova all’interno di un ex magazzino che ospita roulotte tutte arredate in stili diversi, passando dall’epoca hippy al cosmo. Trovi anche due treni d’epoca con vagoni notte e quattro Airstream (le tipiche roulotte americane in alluminio) originali, sfondo perfetto per scattare foto davvero originali per i tuoi social.

Riad El Amine Fes – Fez, Marocco – I riad marocchini occupano un posto tutto loro nel mondo di Instagram, grazie ai loro arredi da favola, ai mosaici in stile tradizionale dai colori vivaci e alla loro atmosfera tranquilla e rilassante. Ogni aspetto di queste strutture è pervaso dalla tradizione locale, a partire dai bellissimi interni e per finire con uno stile architettonico unico nel suo genere, passando per i tipici cortili centrali. Per scoprire tutto questo di persona, scegli il Riad El Amine Fes, situato in un fantastico edificio rinnovato all’ingresso della Medina di Fez, sito Patrimonio dell’UNESCO.

Fish River Lodge – Ariamab, Namibia – Posizionati a soli otto metri dal bordo del canyon, gli chalet privati del Fish River Lodge si trovano all’interno del Namibia’s Canyon Nature Park e sono perfetti per catturare su Instagram i panorami mozzafiato attorno alla struttura. Il parco nazionale si estende su ben 45.000 ettari, è il sogno di ogni amante delle escursioni nella natura e offre tante possibilità di ammirare gli animali che vivono in questa zona. La struttura può organizzare tour guidati a piedi o in auto al tramonto lungo il letto del Fish River Canyon, un luogo che darà un tocco di magia al tuo feed su Instagram.

Serenity Villa – Limon, Costa Rica – La Serenity Villa è immersa nel cuore della giungla in Costa Rica e, oltre a essere un posto paradisiaco, è anche molto fotogenica. La struttura offre una villa con due camere da letto, piscina privata e arredi in stile tropicale, che sicuramente non passeranno inosservati su Instagram. Posta una foto mentre ti rilassi in piscina per ispirare i tuoi follower a cercare a loro volta una perla nascosta, lontano dai sentieri più battuti.

Annandale Coastal Farm Escape & Luxury Villa Collection – Akaroa, Nuova Zelanda – Preparati a far ingelosire tutti i tuoi amici e i tuoi follower! L’Annandale Coastal Farm Escape & Luxury Villa Collection è incastonato tra le dolci colline della Penisola di Banks e affacciato sulle acque cristalline dell’Oceano Pacifico. La struttura è raggiungibile in elicottero e offre quattro favolose ville, che faranno da sfondo a un soggiorno davvero indimenticabile, lontano dalle mete più note e perfetto per la tua prossima storia su Instagram.

Paradiso Ibiza Art Hotel – Ibiza, Spagna – Potresti non averlo ancora notato, ma la tonalità di colore “Millennial Pink” sta andando alla grande su Instagram e riscuotendo molto successo sia tra gli uomini che tra le donne. Nessun luogo ha abbracciato questa tendenza meglio del Paradiso Ibiza Art Hotel, raggiungibile a piedi dall’Ocean Beach Ibiza. Questo hotel dallo stile inconfondibile è pervaso da uno stile vintage anni ‘70 e ospita camere decisamente effervescenti, tutte dotate di frigorifero Smeg in stile retrò e altoparlanti Marshall. Se cerchi lo sfondo giusto per la foto dedicata al tuo outfit del giorno, puoi scegliere tra la piscina all’aperto o il bar, dove persino le sedie e le sdraio sono nelle tonalità di questo rosa trendy.

Baltazár Budapest – Budapest, Ungheria – Creare un tema per il tuo profilo Instagram è una strategia adottata da sempre più blogger e influencer. Se vuoi trovare ispirazione per aggiornare il design e il tema del tuo account, prenota un soggiorno al boutique hotel Baltazár Budapest, nel cuore della capitale ungherese e location ideale per scattare foto davvero spettacolari. Le camere, tutte arredate a tema e in colori caldi, includono arredi eleganti, tappezzeria in tonalità luminose e opere d’arte veramente originali, che daranno un tocco di novità al tuo feed.