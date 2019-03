E’ stato firmato oggi a Roma, a Villa Madama, il Protocollo sui requisiti fitosanitari per l’esportazione di agrumi freschi dall’Italia alla Cina tra il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio e l’Amministratore Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese S.E. l’Ambasciatore Li Ruiyn.

“Sono molto soddisfatto del lavoro diplomatico svolto in questi mesi. La firma di questo protocollo rappresenta un passo in avanti importante che apre nuovi scenari per la nostra agricoltura portando alcune produzioni di eccellenza sui mercati cinesi” ha commentato il ministro Centinaio, in una nota.

“Il protocollo rafforza la collaborazione strategica nel settore agricolo e si inserisce in un più ampio quadro di relazioni tra i nostri Paesi. In particolare, nel quadro dei nostri rapporti con la Cina, il settore agroalimentare ha un’importanza crescente e oggi diamo maggiore impulso allo sviluppo dell’export nazionale. L’obiettivo comune è continuare a garantire una collaborazione sempre maggiore, anche in relazione ai sistemi di controllo della qualità, tracciabilità e trasparenza. Da parte nostra continueremo a investire al fianco delle nostre aziende in un mercato che offre interessanti possibilità in termini di crescita e di sviluppo” ha concluso Centinaio.(

