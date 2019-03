Si concentrerà interamente nella giornata di domani, domenica 24 marzo, il giro di consultazioni per la formazione della Giunta guidata da Christian Solinas. Il neo presidente della Regione incontrerà le delegazioni dei singoli partiti, per poi fare sintesi con una riunione plenaria di coalizione al suo rientro da Bruxelles dove sarà lunedì e martedì per questioni legate alla continuità territoriale.

Gli incontri si terranno a Villa Devoto e ciascuna rappresentanza dovrà essere costituita da un massimo di due persone. Di mattina, a partire dalle 10, Solinas incontrerà, in quest’ordine, le delegazioni di Energie per l’Italia, Uds, Fortza Paris, Sardegna Civica, Udc e Sardegna Venti20. Si riprende nel pomeriggio, alle 16.30 con Fratelli d’Italia, Riformatori, Forza Italia e Lega. I bilaterali dovrebbero terminare intorno alle 19 e ognuno dovrebbe durare non più di mezz’ora.

I partiti si presenteranno ognuno con una rosa di due nomi (un uomo e una donna) per Assessorato. La scelta di concludere le prime consultazioni entro domani è dovuta all’esigenza di accelerare, in primo luogo perché il governatore trascorrerà due giorni a Bruxelles lunedì e martedì, e poi per l’urgenza di convocare i comizi elettorali entro l’1 aprile affinché il voto delle amministrative avvenga in concomitanza con quello delle europee, il 26 maggio.

Commenti

comments