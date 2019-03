C’erano anche una delegazione di Sardegna Pulita e del Coordinamento comitati sardi alla marcia per il clima e contro le grandi opera inutili che si è tenuta oggi a Roma. Nel corso della manifestazione hanno preso la parola Ennio Cabiddu e Angelo Cremone, parlando della situazione in Sardegna e della battaglia che da sempre portano avanti contro la fabbrica di bombe di Domusnovas.

Cremone ha anche fatto accenno alle minacce ricevute recentemente via posta.

“Mi chiedono se ho paura – ha detto nel suo intervento – visto che l’altro giorno hanno trovato una bomba con dell’esplosivo di ultima generazione. E io rispondo che stiamo facendo una battaglia perché in Sardegna non si producono quelle bombe che massacrano le famiglie yemenite. Non ho paura io, devono chiederlo alle famiglie dello Yemen che stanno massacrando con le bombe sarde. Noi sardi non accettiamo questo, noi siamo pacifisti, rifiutiamo questa situazione e la combattiamo senza paura e senza farci intimidire”.

Commenti

comments