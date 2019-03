A Udine, l’Italia batte per 2-0 la Finlandia. A sbloccare il match è stato, 7’ dopo il fischio d’inizio, Nicolò Barella. Per il centrocampista rossoblù è stato il primo goal segnato con la maglia azzurra.

Un giocatore del Cagliari non segnava con la maglia dell’Italia dal 2013, quando Davide Astori realizzò la rete del vantaggio contro l’Uruguay.

Quello di Barella con la maglia azzurra è un goal storico. E’ il primo giocatore nato a Cagliari a segnare con l’Italia, prima di lui solo Andrea Cossu venne convocato a Coverciano, ma con gli azzurri non aveva mai segnato.

Insieme a Barella gli altri rossoblù convocati sono stati Cragno e Pavoletti, ma l’unico che ha giocato da titolare fin dal primo minuto è stato proprio il numero 18 del Cagliari, che si è subito contraddistinto tra gli uomini di Mancini.

Alla Dacia Arena di Udine Nicolò Barella può urlare tutta la sua gioia, ecco le sue parole a fine gara: “Dedico questo gol anche alla mia città, Cagliari. Sono contentissimo”. Barella ha anche battuto il mito Gigi Riva come più giovane rossoblù a segnare in Nazionale: “Per me resta un mito, superarlo sarà difficile”.

