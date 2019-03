Dopo Francesca Ghirra, arriva un’altra candidatura ufficiale nel centrosinistra per la carica di sindaco di Cagliari: è quella di Matteo Lecis Cocco Ortu, pronto a partecipare ad eventuali primarie.

”Cagliari è una città importante al centro del Mediterraneo e in un momento di transizione per l’Europa può indicare la direzione del domani – scrive in una lettera aperta il consigliere comunale -. Chi si candida ad amministrarla deve avere la capacità di una visione ampia e inclusiva, che appartiene naturalmente alla generazione che ha il futuro davanti e a chi in questi anni si è sporcato le mani con passione e generosità. Consapevole di questo, ho proposto la mia candidatura a sindaco per le primarie del centrosinistra. L’ho proposta nelle direzioni del Pd, sapendo che sono in corso scelte complesse e che l’ottimo è nemico del bene. Mi sono messo a disposizione perché proprio adesso è il momento di attivare da subito le energie di tutti in un cammino collettivo come solo le primarie sanno fare. Ho sempre creduto nella partecipazione attiva e nell’impegno civico, declinato nella tutela del bene comune che rappresenta l’interesse di tutti. Ho cercato di applicare questi principi vivendoli in prima persona nell’amministrazione Zedda come consigliere comunale, un’esperienza politica importante che mi ha visto presidente della commissione urbanistica”.

“Le primarie – conclude Lecis Cocco Ortu – possono essere uno strumento per continuare questo percorso e chiedere alla comunità di prenderci per mano per costruire un programma condiviso. Questo è il valore della politica, questa è l’idea di città in cui credo e sulla quale da oggi proverò a misurare il mio impegno, con chi vorrà esserci”.

