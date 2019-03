I vigili del fuoco Cagliari sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, domenica 24 marzo, intorno alle ore 12:00, nella Strada Provinciale 4 in direzione San Sperate per un incidente stradale, nel quale un’autovettura Fiat Panda, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada e una persona è rimasta ferita.

A seguito della richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, è stata inviata sul posto una squadra di pronto intervento che all’arrivo ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto e la sede stradale.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso inviato dal Servizio di Emergenza del 118, che ha preso in cura il ferito.

Sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi e risalire quindi alle cause del sinistro.

