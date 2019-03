Un primo bilancio sul voto delle regionali del 24 febbraio scorso, attraverso un’analisi sociale, politica, culturale e giornalistica – anche in relazione all’introduzione della doppia preferenza di genere – verrà fatto nel corso di un incontro pubblico martedì 26 marzo, alle 16, nell’Aula Lai dell’Università di Cagliari, in via Nicolodi 102.

L’iniziativa è promossa da Università di Cagliari (Dipartimento di Giurisprudenza), Coordinamento 3-Donne di Sardegna, Giulia Giornaliste e Corecom.

Ai lavori intervengono la Rettrice di Cagliari, Maria Del Zompo, il prof. Cristiano Cicero, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; Federica Ginesu e Susi Ronchi di Giulia giornaliste; Claudia Onnis del Corecom; Luisa Marilotti del Coordinamento 3; Stefania Cecchini dell’Università di Cagliari; i costituzionalisti Andrea Deffenu e Pietro Ciarlo. Coordina i lavori Mario Cabasino, presidente del Corecom Sardegna.

