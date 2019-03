Due feriti gravi stamani sulla Sp 17, a Flumini di Quartu. Una coppia di vespisti, che stava facendo un’escursione con amici, è finita per cause in corso di accertamento della polizia municipale, contro un guardrail.

L’uomo, un 62enne di Monserrato, è stato portato al Brotzu in elicottero in codice rosso, mentre la donna, 56enne, è stata portata in ambulanza al Marino. Sembra che i due stessero superando una colonna d’auto quando l’uomo ha perso il controllo della Vespa all’altezza dello spartitraffico, finendo sul guardrail.

I compagni di viaggio hanno dato l’allarme al 118. Lunghe code hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni di marcia.

