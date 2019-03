Migranti, Sassari, 23enne gambiano aggredisce due poliziotti in Questura, feriti

Questo pomeriggio un 23enne gambino ha oltrepassato la sbarra posta a chiusura dell’ingresso posteriore della Questura di Sassari e ha aggredito con un collo di bottiglia gli agenti che gli hanno chiesto il motivo della sua presenza nel cortile. Mentre inveiva frasi senza senso ha ferito due agenti in modo lieve. Il giovane irregolare, secondo quanto si apprende , ha un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale al quale non ha mai ottemperato, ora si trova ristretto nelle camere di sicurezza della Questura. Non sono note le motivazioni che hanno spinto l’irregolare a compiere il gesto.

