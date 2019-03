I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti alle 2,30 circa in via Caterina Segurana a Pirri, per l’incendio di un abitazione.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento con un’auto pompa serbatoio, un’auto botte pompa e sette operatori che hanno spento le fiamme e messa in sicurezza la struttura. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

