Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Temperature minime in calo, con estremi di 9°C, massime in forte calo, con punte di 11°C.

“Domenica ha raggiunto l’apice l’ondata di caldo fuori stagione, ma ci sarà un rapido cambiamento col ritorno delle fredde correnti dal Nord Europa”. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com che aggiungono. “Queste improvvise variazioni sono tipiche della Primavera, specie nelle sue battute iniziali”.

Questa situazione è destinata a cambiare dall’inizio della settimana. Martedì il peggioramento, a suon di acquazzoni e qualche temporale. Mercoledì la bassa pressione insisterà al Sud mentre altrove tornerà l’alta pressione, riproponendo tempo stabile e soleggiato.

I venti freddi sotto forma di tese correnti di Grecale e Tramontana porteranno un sensibile calo delle temperature, anche di 10°C, e si andrà sotto le medie del periodo fino a fine mese.

