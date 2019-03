Durante la scorsa notte a Villacidro i carabinieri hanno arrestato in flagranza O.P., un 19enne di Villacidro, disoccupato, per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Alle 23:30 di ieri, i militari sono intervenuti presso l’abitazione del giovane su richiesta della madre di questo, la quale ha riferito che il figlio, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, stava danneggiando arredo e oggetti in casa e la stava minacciando per avere dei soldi per acquistare la droga.

I carabinieri giunti sul posto, dopo aver calmato il giovane, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, lo hanno trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana e di 5 piante di Cannabis Indica, ancora in fase di sviluppo. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la camera di sicurezza della Compagnia, in attesa dell’udienza di convalida.

