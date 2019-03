La settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 marzo sarà tutta dedicata al lavoro per i segni d’acqua, che potranno essere portati a trascurare l’amore, ma chi ha accanto la persona giusta non subirà rimproveri. Tuttavia, chi sta attraversando un periodo difficile, sarà propenso ad isolarsi e a chiudersi nel suo guscio. Settimana di grandi decisioni in amore per i segni di terra, chi è stanco della solita routine potrà stravolgere le cose e decidere di non accontentarsi delle briciole. La sfera lavorativa sarà in ascesa e ci saranno ottime possibilità da cogliere al volo. Per i segni d’aria, l’umore non sarà alle stelle e solo la presenza di un partner comprensivo potrà aiutare a superare le crisi e le angosce. Chi ha rapporti professionali con persone esigenti avrà bisogno di protezione e per fortuna a correre in aiuto ci sarà Giove. Dovranno avere molta pazienza invece i segni di fuoco, soprattutto se hanno una relazione in crisi. Bisogna essere prudenti e non lasciarsi incantare dalle belle parole. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: con l’entrata del Sole nel segno potrebbero presentarsi una o più occasioni da cogliere al volo per dare una sferzata alla vita sentimentale. Sarà bene identificarle e prendere la palla al balzo senza però togliere spazio ai sentimenti. Le occasioni migliori si presenteranno soprattutto nel fine settimana, quando anche per i single pioveranno incontri e flirt inattesi.

Lavoro: buone le notizie sul fronte lavorativo, siate voi a prendere l’iniziativa per mandare avanti i progetti a cui tenete di più. In questa settimana potrebbero esserci grosse soddisfazioni per chi ha un’attività in proprio, ma la stanchezza potrà offuscare le idee. Avrete bisogno di molto riposo e di evitare le discussioni inutili.

Toro

Amore: qualcuno di voi potrebbe avere da ridire sul proprio partner. Chi è stanco della solita routine potrà decidere di dare una svolta alla propria vita sentimentale perché non vuole più accontentarsi. Mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori per i single che vorranno intraprendere nuove conoscenze.

Lavoro: l’inizio di questa settimana potrebbe risultare in salita in quanto a ostacoli ed imprevisti. Sul lavoro dovrete attendere per ottenere dei risultati positivi. Anche se saranno tante le possibilità da cogliere al volo, bisognerà fare attenzione a riconoscere le migliori. Con i colleghi potrebbe esserci qualche piccolo problema, ma per fortuna la vostra disponibilità appianerà anche eventuali diverbi e risentimenti.

Gemelli

Amore: sarà una settimana di decisioni in amore per i Gemelli, che si troveranno ad un bivio, soprattutto se stanno frequentando due persone. Adesso è il momento di scegliere con chi proseguire la conoscenza, privilegiate i sentimenti ma non disdegnate la ragione. Potrebbe essere necessaria una sana riflessione. Sia per le coppie che per i single Sabato e domenica saranno le giornate migliori per un chiarimento.

Lavoro: sul lavoro cercate di mettervi in discussione e potreste ottenere dei grandi risultati. Momento poco propizio invece per gli investimenti a lungo termine, attenzione ai falsi guadagni che potrebbero portare sorprese negative. Agite solo su terreni sicuri.

Cancro

Amore: l’umore per i nati del segno questa settimana non sarà proprio alle stelle e le angosce e le preoccupazioni potrebbero essere riversate verso il partner. Per fortuna molti avranno una persona accanto che saprà rasserenarli, a patto che siano disponibili. Settimana fortunata per i single, gli incontri non mancheranno, Venerdì giorno migliore.

Lavoro: chi sta attraversando una fase positiva nella sfera professionale non può comunque negare che sia anche piena di responsabilità e insidie. Se avete rapporti professionali con persone distanti dal vostro modo di essere Giove vi darà protezione e vi regalerà tutta la positività che serve per ottenere dei benefici sul lavoro.

Leone

Amore: dovrete avere molta pazienza questa settimana, soprattutto se vi trovate in una relazione in crisi. Se siete single e c’è qualcuno che vi corteggia, cercate di essere prudenti e non lasciatevi abbindolare dalle parole. Lunedì, martedì e venerdì saranno le giornate migliore da dedicare a partner e figli, ma anche per stare con gli amici più cari.

Lavoro: chi ha costruito per tutto questo mese questa settimana potrà raccogliere i primi frutti delle proprie fatiche. Vi aspettano momenti decisamente soddisfacenti, e anche le finanze saranno a posto, visto i sacrifici che avete fatto. Sarete molto contenti dei risultati raggiunti.

Vergine

Amore: gli eventi degli ultimi tempi hanno messo a dura prova la tenacia dei nati Vergine e questa settimana potranno pagarne le conseguenze arrendendosi ad alcuni eventi che accadranno. Mercoledì probabili litigi con la persona amata, che potranno essere evitati con una maggiore disponibilità al dialogo. Single in fermento.

Lavoro: se siete alla ricerca di nuovi contatti e collaborazioni la settimana sarà molto fortunata per voi. Giove sarà nel vostro segno e favorirà i grandi progetti. Qualcuno potrebbe recuperare un progetto che credeva perduto e farlo rifiorire. Lunedì e martedì potreste essere un po’ stressati, meglio staccare un po’ la spina.

Bilancia

Amore: le relazioni nate negli ultimi mesi sembrano essere importanti, quindi, se avete interesse per qualcuno, non perdete occasione per mostrare ciò che sentite. Chi avrà bisogno di chiarimenti dovrà chiederli tempestivamente, per non lasciar correre messaggi sbagliati. Da mercoledì anche i single avranno il desiderio di chiarire con una nuova conoscenza.

Lavoro: novità sul lavoro, qualcuno potrebbe essere trasferito, specialmente i più giovani saranno soggetti a cambiamenti anche di ruoli. Il confronto con nuove sfide porterà comunque una ventata di freschezza che gioverà a livello produttivo e ci saranno ottime occasioni per chi svolge un lavoro autonomo di crescere e attirare clienti.

Scorpione

Amore: in amore potrebbe esserci qualche conflitto anche nelle coppie molto affiatate. Delusi e taciturni, molto del segno in questi sette giorni saranno poco inclini al divertimento, e vorranno dedicarsi a loro stessi ed al loro benessere, evitando di comunicare più dello stretto necessario. Anche i single saranno poco socievoli e tenderanno a sfuggire gli incontri.

Lavoro: in questa settimana sarà difficile riuscire a concludere qualcosa di concreto. La situazione migliorerà comunque attorno alle giornate di giovedì e venerdì, e potranno arrivare anche delle soddisfazioni lavorative inaspettate. Cercate di curare i rapporti con i colleghi e i superiori, potranno tornarvi utili.

Sagittario

Amore: settimana divisa tra amore e lavoro, da un lato le relazioni amorose proseguiranno tranquille sino a mercoledì, poi però i toni si faranno più aspri. Per fortuna nella giornata di domenica il buonumore vi farà mettere da parte l’orgoglio e vi farà apprezzare le piccole gioie dell’amore. Per i single sarà una settimana di alti e bassi, ma il weekend sarà tranquillo.

Lavoro: periodo di sperimentazione sul lavoro, soprattutto per chi è alla ricerca di capire quello che veramente piace fare. Attenzione alle giornate di martedì e mercoledì, dove il nervosismo potrebbe prendere piede e confondere le idee. Siate lucidi per gestire al meglio trattative e affari importanti.

Capricorno

Amore: siete molto presi da una relazione, ma avete paura dei vostri sentimenti e di rimanere delusi. Cercate di rilassarvi e di vivere ogni situazione con molta tranquillità. La settimana sarà in ripresa riguardo ai sentimenti e potrete gestire meglio tutte le situazioni, e anche i single potranno affrontare ogni cosa nella giusta maniera.

Lavoro: per i nativi del segno la settimana sarà al top per la carriera e molti potranno raggiungere ulteriori obiettivi. Le prospettive per nuovi guadagni sono piuttosto rosee e ci saranno riconoscimenti e apprezzamenti per i traguardi raggiunti.

Acquario

Amore: le prime giornate della settimana non inizieranno nel migliore dei modi per la sfera sentimentale, potranno esserci incomprensioni e malintesi anche tra le coppie più solide. La situazione però migliorerà nel fine settimana e molti riusciranno a risolvere anche qualche problema economico che turba la famiglia. I single si dedicheranno ai loro interessi.

Lavoro: impegnati e pronti a tutto pur di raggiungere i loro obiettivi, i nati del segno proseguiranno senza volgere lo sguardo altrove e avanzeranno con fiducia nell’ambiente lavorativo. Nelle giornate di sabato e domenica potranno concedersi una meritata pausa e rilassarsi dopo le fatiche.

Pesci

Amore: nostalgici e malinconici, i Pesci attraverseranno una settimana piena di pensieri poco tranquilli che potranno condurre all’apatia e all’isolamento. Le stelle però consigliano di non buttarsi giù e di reagire, solo così potrete vincere le paure e le ansie che vi tormentano, come la gelosia verso il partner. Incontri in vista per chi è single, lasciatevi andare alle emozioni.

Lavoro: in questa settimana i Pesci dedicheranno più tempo al lavoro che all’amore, ma se avete accanto la persona giusta sarà comprensiva. La vita professionale è molto importante in questo momento, soprattutto se in vista ci sono degli avanzamenti di carriera che non volete perdere.

