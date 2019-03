L’Ufficio Stampa dell’ATS ASSL di Cagliari avvisa i cittadini che, dal 27 marzo 2019, la guardia medica di Quartucciu, attualmente sita in via Selargius n. 27, sarà trasferita provvisoriamente nei locali dell’ex edificio scolastico di via Don Minzoni.

Il numero di telefono, comunicano nella nota stampa, resta invariato.

Commenti

comments