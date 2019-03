Al via le iscrizioni per partecipare alle discipline sportive di AteneiKa – il festival che unisce sport, musica e formazione in programma dal 31 maggio al 9 giugno 2019 a Cagliari presso gli spazi del CUS – Cittadella Sportiva Sa Duchessa (via Is Mirrionis, 3). Lo Sport è il protagonista indiscusso della programmazione diurna di AteneiKa: 1800 atleti partecipanti in 12 discipline sportive. Dieci giornate intense all’insegna della competizione sana e divertente, culminanti nel terzo tempo, il tradizionale incontro dopo-gara tra i giocatori delle squadre avversarie.

La parte sportiva è animata dalla sfida tra le sei Facoltà della Università di Cagliari che competono per aggiudicarsi “Il Medagliere”, coppa che l’anno scorso è stato vinta da Ingegneria e Architettura.

Tutti coloro che gravitano nel mondo universitario, dagli studenti ai docenti, potranno sfidarsi nelle gare di atletica leggera, badminton, basket, calcio a 5, calcio balilla, calcio tennis, pallavolo, scacchi, scherma, tennis, tennistavolo, queste le discipline coinvolte, oltre a E-sport FIFA 2019. A questa lista si integrano due eventi specifici aperti a tutti: Battle of AteneiKa, una competizione di crossfit a cura di Crossfit Kasteddu e Un sorriso per Sara, il meeting di atletica leggera, in ricordo della giovane sportiva Sara Satta.

Per partecipare è possibile iscriversi dal 25 marzo sul sito www.ateneika.com, presso il CUS Cagliari e durante l’AteneiKa On Tour, le tappe di avvicinamento al festival all’interno delle Facoltà’ Universitarie di Cagliari. Le iscrizioni si chiudono mercoledì 10 maggio.

Tutti possono partecipare, dagli amatori agli agonisti, nessuno escluso. AteneiKa in collaborazione con Special Olympics Italia – Team Sardegna, associazione sportiva internazionale, partner di AteneiKa dal 2013, dove promuove atletica, basket e calcio a 5 per sportivi con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità.

Per iscriversi è necessario:

– richiedere la CUS Card attraverso il sito: www.cuscagliari.it;

– compilare il modulo online sul sito: www.ateneika.com;

– effettuare il pagamento della quota di iscrizione online o presso la segreteria del CUS Cagliari;

– consegnare il certificato medico non agonistico presso la segreteria del CUS Cagliari. Si segnala che il Centro Medico I Mulini, convenzionato con il CUS Cagliari, garantirà le visite mediche (agonistiche e non) a prezzi agevolati.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i possessori di CUS Card 2018-2019 (studenti, dottorandi, iscritti ai master, docenti e personale universitario). E’ possibile iscriversi singolarmente o come squadra in tutte le discipline, nel secondo caso è necessario rappresentare una delle 6 facoltà dell’Ateneo di Cagliari: Biologia e Farmacia, Ingegneria e Architettura, Medicina e Chirurgia, Scienze, Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, Studi Umanistici.

AteneiKa è un evento unico in Sardegna: 10 giornate di gare, grandi concerti ed eventi formativi – sempre ad ingresso gratuito – incentrate sui tre valori promotori: aggregazione, benessere e condivisione. In sei anni di attività, AteneiKa ha registrato numeri importanti: solo l’anno scorso quasi 2000 studenti hanno preso parte all’edizione del 2018 tra volontari e partecipanti alla sezione dedicata allo sport, mentre i visitatori, tra tifosi e pubblico dei concerti, hanno sfiorato quota 70mila. Tra gli artisti che si sono esibiti nella programmazione serale di AteneiKa: The Zen Circus, Ghemon, Nitro, Mezzosangue, Nada, Linea77, solo per citarne alcuni. A breve verranno annunciati i nomi dell’edizione 2019. Progettata dentro il circuito universitario, AteneiKa è una manifestazione aperta a tutti che promuove due linguaggi universali, lo Sport e la Musica e un approccio attento alla Formazione, facendo leva su una convinzione che è il motore dell’iniziativa: dentro ogni persona c’è uno studente che non invecchia mai.

AteneiKa è organizzato e promosso dal CUS Cagliari, con il contributo dell’E.R.S.U., dell’Università degli Studi di Cagliari e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con Special Olympics Italia (Team Sardegna), le associazioni Il Paese delle Meraviglie, OlimpiKa, TDM2000 International e con il supporto degli sponsor: l’azienda Birra Peroni con il nuovo brand per la Sardegna Nastro Azzurro Sardegna – malto 100% sardo, Gruppo Campari, Banco di Sardegna, SBIOT, SIDAL, Bresca Dorada, Holiday Inn, Macron, e dei Media Partner: L’Unione Sarda, Radiolina e Videolina. Convenzioni: Centro Medico I Mulini.

Orari sport: i tornei si svolgono tutti i giorni dalle 14 alle 20. Musica: ogni sera il festival ospita i concerti dalle 20 alle 24. IL programma dei moduli formativi verrà pubblicato sul sito www.ateneika.com il 10 aprile.

Ingresso libero: tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, alcuni necessitano iscrizione e /o prenotazione.

