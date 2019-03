Restano gravi le condizioni del bambino di 8 anni di Nuoro precipitato ieri da un’altezza di circa 20 nel canyon di Gorropu, nel Supramonte di Urzulei, durante un’escursione con i genitori. Il piccolo è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco, reduce dall’intervento chirurgico cui è stato sottoposto per la riduzione di alcune fratture e soprattutto per arginare una grave ferita alla milza.

Secondo quanto si è appreso, il bimbo sarebbe rimasto vigile per la tutta la notte ma la prognosi resta riservata. In gita con mamma e papà nella nella zona di Piscina Manna, il piccolo avrebbe messo i piedi su un terreno franoso precipitando prima per 5 metri, poi improvvisamente il salto nel vuoto per altri 15.

Per il recupero del bambino sono intervenuti gli uomini del soccorso Alpino e i vigili del fuoco. Da qui il trasferimento all’ospedale di Nuoro con l’elisoccorso del 118 e l’operazione d’urgenza decisa dai medici.

