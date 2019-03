Le Associazioni Uise 360 e Aloe Felice, in collaborazione con Marina Nuovo Giorno, organizzano sabato 30 e domenica 31 marzo, Aloha Festival Cagliari -Mercatino di primavera-I saperi e i sapori della Sardegna, dalle ore 10 alle 20.30, all’ex liceo artistico di Cagliari in piazzetta Dettori 9 a Cagliari, nel rione Marina.

Partecipano alla due giorni dei saperi e sapori della Sardegna : ”produzione di torrone di solo miele, azienda agricola multifunzionale Nacchinono, il signore degli aceti, azienda agricola Dieghito, Miki, Le sue creazioni, zia Rosa, Salumi & formaggi sardi, associazione Manos Sin Fronteras, agricola S’Ungrone, Schopping Tv, Sonia Egizio, Le sue creazioni, Mutua MBA, panificio Matta, Creazioni & Incisioni Artistiche, Associazione Benessere Cleb, Ziu Franco – creazioni di giochi antichi in legno, azienda Naturefree, Birra Amistade, Le birre di Margherita, Roby Vincis-OPI “creazioni dell’arte”, associazione APEC, pescheria Feola, gioielli di carta, Bobboi Bags &More, creazione dell’Arte, Vini Baccu. Miche Piras, fotografo”.

Hanno aderito alla due giorni di festa plurale, nel cuore di Marina, al centro di Cagliari, anche Giannetto Asole , che parlerà in una apposita conferenza , sul tema : “I benefici dell’aloe vera”, mentre Robero Pili, sul tema: “La Longevità”, e ancora Paola Cogoni, sulla tematica : “La chiocciola: alimento del passato e del futuro”, invece Paolo Orefice, tratterà sul tema: “Viaggio energetico all’interno del massaggio”, Manos Sin Fronteras, sul tema : “Stimolazione neurale…”, poi tavole rotonde con “l’arte vinicola dei vini Baccu”, Diego Patteri con “La natura ti aiuta.., e Gianfranco Ziccheddu con la presentazione di Ludos, olio premiato per le sue proprietà in tante rassegne. nonché interventi e dimostrazioni di esperti, associazioni, imprenditori.