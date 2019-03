Popolari per Cagliari al lavoro per coinvolgere i cittadini sulla scelta del sindaco del capoluogo sardo. “Cagliari sceglie, scegli anche tu!” è lo slogan della campagna che la lista di centrodestra promuoverà attraverso consultazioni e gazebo in tutti i quartieri. Attualmente in Consiglio comunale i Popolari sono rappresentati dal consigliere d’opposizione Federico Ibba.

“La sede della lista – è scritto in una nota – è non a caso in via Alghero, che come via Dante è stata devastata a livello commerciale dalle scelte della Giunta Zedda in materia di viabilità, parcheggi e piste ciclabili, e dalla mancanza di qualità sulle politiche per il commercio”.

I promotori annunciano anche di essere già al lavoro per Quartu Sant’Elena come “Popolari per Quartu”, “auspicando elezioni quanto prima anche nella terza città della Sardegna”.

