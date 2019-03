In particolare, l’azione dei Finanzieri è stata concentrata al contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale.

I finanzieri alla fine dei controlli serrati tra Marina Piccola e il lungomare del Poetto, hanno eseguito contestazioni nei confronti di tre venditori ambulanti di origine bengalese, tutti provvisti di regolare licenza, che ponevano in vendita giocattoli e altro materiale di consumo sprovvisti delle necessarie indicazioni in lingua italiani e, pertanto, non sicuri.

Contestualmente sono stati pertanto sottoposti a sequestro 1681 articoli di bigiotteria, 72 giocattoli e 335 cover per telefoni cellulari.

I responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Cagliari e nei loro confronti sono state irrogate sanzioni per più di 3000 euro.

L’azione di presidio del territorio è poi proseguita anche nel centro città, in particolare nel quartiere marina, dove i Baschi Verdi hanno sequestrato ad un venditore ambulante 175 articoli non sicuri, nonché un bustone contenente merce contraffatta abbandonato da un venditore irregolare dileguatosi alla vista delle pattuglie.

