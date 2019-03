“A un anno e mezzo dall’apertura della prima sede in città, rilanciamo e raddoppiamo la nostra presenza a Cagliari”.

Davide Olla, nuovo coordinatore regionale di CasaPound Italia per la Sardegna e Luca Sardara, coordinatore cagliaritano del movimento, annunciano così l’imminente apertura di una nuova sede a Cagliari.

“Il circolo di Via La Nurra, che resta la sede politica cittadina, non bastava più per le molteplici iniziative di un movimento in forte crescita come il nostro” dichiarano Olla e Sardara.

“Il nuovo spazio non conforme – proseguono i due rappresentanti del movimento – sarà uno spazio culturale e di aggregazione destinato alle presentazioni librarie, ai convegni e più in genere alla divulgazione della cultura non conforme e all’aggregazione di una più vasta area ideale di orientamento patriottico, sovranista e identitario. Sarà situato nel centro città e in seguito comunicheremo l’ indirizzo esatto e ulteriori informazioni sulla scaletta dell’ evento. Tutta la cittadinanza, dunque – concludono i due coordinatori della tartaruga frecciata.- è invitata per sabato 27 aprile all’inaugurazione del nuovo spazio non conforme di CasaPound”.

