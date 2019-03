Una rissa furibonda è scoppiata ieri notte in via San Donato, nel centro storico di Sassari, in un bar gestito da cittadini nigeriani, creando panico fra i residenti, che hanno allertato la polizia. All’arrivo degli agenti della Volanti i protagonisti della rissa si sono dileguati e i poliziotti non hanno potuto fare altro che raccogliere le lamentele degli abitanti del quartiere. Gli stessi residenti si sono rivolti in giornata alla Stazione mobile della Polizia locale per denunciare l’accaduto, e per chiedere un intervento delle autorità.

Secondo le denunce degli abitanti di via San Donato, il locale crea molto disturbo, malumore e paura nel quartiere: le zuffe notturne sono ormai quotidiane, la musica è tenuta ad alto volume e ci sarebbe chiasso per l’intera giornata. La Polizia locale ha subito avviato una serie di controlli amministrativi sul bar ristorante per verificare se l’attività svolta abbia le carte in regola.

Lo stesso locale due anni fa era stato messo sotto sequestro dagli agenti perché funzionava come circolo privato ma senza possedere alcuna autorizzazione.

