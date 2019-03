Il presidente della Regione Christian Solinas è al lavoro per preparare la riunione di domani a Bruxelles sulla continuità territoriale aerea. Un vertice reso necessario dopo l’esposto della compagnia low cost Ryanair: gli irlandesi parlano di troppi aiuti pubblici sulle tratte per Roma e per Milano, tali da ostacolare la concorrenza.

“Chiedono di ridurre le frequenze in continuità e lasciare più spazio al mercato – ha spiegato il governatore all’Ansa – ma anche riducendole, il mercato non contribuirebbe ad incrementare il numero di voli, semmai ad aumentare i prezzi dei collegamenti già attivi”.

Secondo Solinas, “non può essere la natura del soggetto che vola il discrimine per fare la tariffa”. “Noi – ha sottolineato il presidente – non abbiamo un’autostrada che collega la Sardegna all’Italia, la nostra è un’infrastruttura immateriale, ovvero la linea aerea”. Ebbene, “chi sale su un aereo deve poter pagare lo stesso”.

La riunione di domani alla Commissione europea è in programma alle 11. Parteciperanno i rappresentanti della direzione generale della mobilità e dei trasporti e della dg della Concorrenza, nonché del Gabinetto del commissario europeo competente.

