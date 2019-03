Autovamm, nuovi spazi accoglienti e luminosi

Un nuovo punto di riferimento per tutta la provincia di Cagliari. Scopri la customer experience premium del FordStore, un luogo in cui i clienti possono entrare in contatto e provare un’intera linea di prodotti, tra cui i più emozionanti, come quello Ford Performance, la Mustang e i modelli più esclusivi come Ford Vignale.

Il design e gli allestimenti dello store sono stati sviluppati per comunicare al cliente che ogni elemento è al servizio delle sue necessità. Gli spazi, accoglienti e luminosi, restituiscono immediatamente l’immagine del dinamismo Ford, e accolgono i modelli dell’Ovale Blu, che spesso sono già stati scoperti on-line dai clienti attraverso i siti Ford, rendendo lo show room, con continuità, un’estensione fisica della dimensione digitale.

Le aree di benvenuto e gli spazi di confronto tra i mezzi

Ogni FordStore è organizzato in aree ad alta riconoscibilità: l’area ‘Ciao’, con i cartelli “informati qui” e l’area di benvenuto. La zona “scopri il mondo Ford” mette a disposizione tablet, brochure campioni dei colori e uno smart video-wall. Il posizionamento dei veicoli Ford è organizzato al fine di aiutare i clienti a trovare e confrontare fianco a fianco i diversi modelli di una stessa famiglia. Per esempio, la famiglia dei SUV, con il compatto EcoSport, l’intermedio Kuga e il full size Edge è presentata in un’area dedicata, mentre in una zona Ford Performance trovano posto la Focus ST, Focus RS e la Mustang, disponibile solo presso i FordStore.

La gamma di prodotti in esclusiva Autovamm

Sergio Mibelli, amministratore delegato Autovamm e Ferruccio Murgioni, direttore generale Autovamm, raccontano con grande orgoglio “i plus” del nuovo store: una gamma di prodotti esclusivi che puoi trovare solo qui, al FordStore, come la Mustang, la Vignale, l’Edge arrivando sino alla Fiesta; grande attenzione dedicata all’area service, e occupandosi di veicoli commerciali sono anche “Ford Transit Center” insomma: un gradino in più rispetto al partner normale Ford”.

L’Autovamm è un’azienda che si contraddistingue per i risultati dalla squadra del direttore Commerciale Fabrizio Grigolato raggiunti nella vendita delle vetture, ma anche per la grande capacità di organizzazione e nel saper capire e soddisfare i clienti, con grande professionalità ma, allo stesso tempo, anche con grande simpatia. Il FordStore Autovamm non è una semplice concessionaria, ma un’organizzazione in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti: officina specializzata; servizio carrozzeria; consulenza sulle vetture e sui veicoli commerciali.

Il nuovo FordStore Vi aspetta in via Nervi, snc, zona industriale Elmas, Cagliari Tel. +39 070.238519 • www.fordautovamm.it

