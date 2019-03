Al termine di una serrata indagine, i Carabinieri di Calasetta (Su), insieme ai colleghi di Sant’Antioco e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Carbonia, hanno arrestato stamani per spaccio di stupefacenti, i fratelli Alessio, diciottenne, e Manuel Cruccas, ventenne, di Sant’Antioco. In seguito alla perquisizione domiciliare operata all’alba, sono stati confermati i sospetti che i due fratelli, entrambi disoccupati, avevano organizzato un’intensa attività di spaccio al dettaglio di marijuana e hashish nelle piazze di Calasetta e di Sant’Antioco.

Nell’operazione sono stati sequestrati 60 grammi di marijuana, in parte confezionata in singole dosi già pronta per lo spaccio, hashish, bilancini elettronici di precisione e 200 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I due arrestati sono stati ricondotti alla propria abitazione agli arresti domiciliari e domani mattina verranno tradotti in Tribunale a Cagliari, per essere processati con rito direttissimo.

