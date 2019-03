Lavoro e sviluppo dalla conservazione dei beni culturali. Lo ha detto un report di Confartigianato: in Sardegna diminuiscono i fondi statali per questo settore ma in compenso aumentano le aziende specializzate, segno di interesse e vitalità. Anche la ricerca sta facendo la sua parte.

Una Scientific School, grazie a Universitá di Cagliari, Regione e Sardegna ricerche, sarà dedicata dal 4 al 7 giugno al Parco scientifico e tecnologico di Pula proprio a questo tema. La pietra naturale al centro: è infatti l’elemento costitutivo più diffuso nei beni architettonici della Sardegna. Focus anche sugli interventi sui lapidei artificiali: malte tradizionali e i calcestruzzi moderni, questi ultimi utilizzati nel patrimonio dell’archeologia industriale unitamente con i laterizi e la pietra locale. Una serie di interventi illustreranno alcune peculiarità del patrimonio isolano. In particolare si parlerà di alcuni grandi edifici che fanno parte dell’archeologia industriale che caratterizza il Geoparco dell’Isola, patrimonio dell’Unesco.

Il responsabile scientifico è Giorgio Pia, ricercatore e docente nel settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali dell’Università di Cagliari.Un invito, quello rivolto attraverso l’iniziativa, al recupero e al restauro per evitare il degrado. L’obiettivo della scuola è migliorare la formazione di un professionista, di un ricercatore o di uno studente che possa interagire nel cantiere di restauro, definire lo stato di conservazione, ipotizzare e discutere le proposte di intervento. Ci saranno docenti universitari, professionisti del settore e impresa attivi da anni, e riconosciuti a livello internazionale, nell’ambito della conservazione e del restauro dei Beni Culturali e dei Materiali con una solida esperienza di laboratorio e operativa di progettazione.

Le lezioni si rivolgono a studenti, laureandi, laureati, dottorandi e professionisti del settore che vogliano approfondire il tema della conservazione dei beni culturali.

Commenti

comments