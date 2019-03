Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli per il contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

Al porto di Cagliari, in tre distinte circostanze, le Fiamme Gialle hanno individuato altrettanti giovani, due (classe 1996 e 1983) in arrivo da Civitavecchia e uno (classe 1979) da Palermo, in possesso di diversi grammi di hashish.

All’aeroporto di Elmas, i Finanzieri hanno rinvenuto, abbandonati all’interno di un contenitore dei rifiuti, hashish mentre un uomo, classe 1984, è stato trovato in possesso sempre di hashish.

Durante i controlli alla stazione degli autobus in piazza Matteotti, i Baschi Verdi hanno trovato alcuni grammi di marijuana in possesso di un ragazzo, classe 1999, mentre abbandonati hanno trovato: uno spinello, 5,5 grammi di hashish e 0,9 grammi di marijuana. Sempre in piazza Matteotti hanno troavto 6 giovani, di cui 5 minorenni, in possesso, complessivamente di 2,9 grammi di hashish e 5,8 grammi di marijuana.

A Cagliari, in via Valerio Pisano, i Finanzieri hanno rinvenuto 41 grammi di hashish, suddiviso in 20 dosi, abbandonati nel piazzale adiacente un istituto scolastico.

In via Schiavazzi, le Fiamme Gialle hanno trovato 18,7 grammi di cocaina, 18,7 grammi di eroina e 3,5 grammi di marijuana abbandonati da soggetti datisi alla fuga alla vista dei militari: le sostanze stupefacenti erano già suddivise in dosi pronte per essere vendute.

In viale Regina Margherita, i Baschi Verdi hanno fermato un soggetto, classe 1993, alla guida della propria autovettura, in possesso di 1,5 grammi di marijuana: per l’assuntore è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Nella centralissima piazza Yenne, tre ragazzi, classi 1992, 1993 e 1995, sono stati fermati in possesso di complessivi 1,9 grammi di marijuana e 0,5 grammi di hashish.

In via Buggerru, i Finanzieri hanno trovato un soggetto, classe 1974, in possesso di 1,7 grammi di hashish e 5 spinelli.

Sempre nel capoluogo, in piazza Giovanni XXIII, le Fiamme Gialle hanno sequestrato a carico di un ragazzo, classe 1992, 1,7 grammi di hashish e 0,67 grammi di marijuana.

A Capoterra, nel corso di controlli, in prossimità di un istituto scolastico, i Finanzieri, hanno trovato un minorenne, classe 2002, in possesso di 1 grammo di hashish.

A Muravera, nel piazzale adiacente una scuola, è stato rinvenuto, abbandonato da ignoti, 1 grammo di marijuana.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e i 18 assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura.

