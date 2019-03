Le tute verdi sulcitane dell’Eurallumina sono pronte a riprendere la mobilitazione per chiedere “lavoro, sviluppo e occupazione”, in un territorio nel quale l’industria stenta a risollevarsi, nonostante i progetti in essere.

Domani, mercoledì 27, alle 10, nuova assemblea dei lavoratori nella raffineria di bauxite, primo tassello della filiera dell’alluminio che potrebbe conoscere un nuovo sviluppo grazie all’investimento Rusal (Eurallumina) e al rilancio dello stabilimento ex Alcoa, oggi nelle mani della Sider Alloys.

“Ripartiamo da dove ci siamo fermati il 22 febbraio – spiega all’ANSA Antonello Pirotto della Rsu Eurallumina – appena si insedierà la nuova Giunta regionale chiederemo un incontro per sollecitare la nuova amministrazione a portare a termine quello che gli uscenti non sono riusciti a fare.

L’azienda sta facendo la sua parte e noi ci auguriamo che si possa arrivare alla fine di questo iter”. In ballo, compreso l’indotto e gli appalti, c’è il futuro di oltre 1.400 persone.

Commenti

comments