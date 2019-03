“La ripresa invernale del collegamento aereo operato dalla Ryanair tra la città di Alghero e l’aeroporto Catalano di Girona, già precaricato a partire dal 29 ottobre, trisettimanale, è un bel segnale, un gran ritorno atteso dal territorio, dagli algheresi, ma non solo. E’ il segnale che tutti aspettavamo. Auspico che venga annunciata quanto prima la programmazione pluriennale, frutto del lavoro svolto in questi anni e della capacità operativa del network F2i, ma anche della dinamicità dimostrata degli enti locali del territorio. Ritornare d’inverno a Barcellona poi, a prezzi accessibili, è un fatto importante anche per la nostra specificità catalana”.

Lo dichiara il Sindaco di Alghero, Mario Bruno, a conferma delle indiscrezioni circa il riavvio programmato di alcuni collegamenti già operati dal vettore irlandese Ryanair sull’aeroporto internazionale di Alghero.

