Il 19 marzo aveva messo a segno un furto all’interno del negozio Ovs, in via Dante a Cagliari. Adesso per Abdeljalal Ben Cheikh, cittadino marocchino, è arrivato anche il decreto di espulsione dal territorio italiano.

All’immigrato, dopo il processo per direttissima, gli erano stati concessi gli arresti domiciliari, ma si era reso irreperibile. Gli agenti della squadra volante hanno fatto scattare le ricerche, riuscendo a rintracciarlo e denunciarlo per evasione.

Contestualmente gli è anche stata notificata la revoca della carta di soggiorno per motivi familiari, avendo perso i requisiti a seguito della separazione dalla moglie e della perdita della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, ma anche a causa dei numerosi precedenti penali per reati commessi sul territorio. Oggi è arrivato anche il decreto di espulsione.

