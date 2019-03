Un intervento chirurgico per una frattura del collo del femore: una routine all’interno del Santissima Annunziata di Sassari. Ma il paziente operato in questo caso è una donna di 108 anni, tra le ultracentenarie più anziane d’Italia. A realizzarla è stata l’equipe della struttura di Clinica Ortopedica diretta dal professor Carlo Doria che ha messo il sigillo su un evento rarissimo sul territorio nazionale vista l’età della paziente. Un’operazione delicata che ha impegnato i chirurghi sassaresi in sala operatoria per circa un’ora.

All’anziana è stata impiantata una endoprotesi biarticolare. “La signora – spiega il prof. Doria – è arrivata nel nostro reparto sabato sera, dopo un infortunio domestico e domenica mattina è stata subito operata. Siamo intervenuti rispettando le linee guida in quel periodo di tempo, detto anche ‘golden hour’, che va dall’evento traumatico fino alle 48 ore successive, durante il quale vi è la più alta probabilità che un immediato trattamento chirurgico possa evitare complicanze anche gravi”.

“L’abbiamo già fatta alzare – riprende il chirurgo dell’Aou di Sassari – e l’obiettivo è quello di consentirle un rientro a casa già da questo fine settimana. Abbiamo richiesto, inoltre, anche le analisi di un campione cartilagineo della testa del femore, che non presentava segni di artrosi. Una condizione che ci fa capire come i nostri centenari rappresentino un vero e proprio patrimonio per la Sardegna”. Sono oltre 300 gli interventi per fratture del collo del femore e la struttura del Santissima Annunziata è la prima in Sardegna per questo tipo di operazioni. Si tratta di interventi effettuati su pazienti over 65, tra i quali figurano anche diversi casi di centenari, e il reparto di Ortopedia e Traumatologia è il punto di riferimento per la traumatologia nel Nord Sardegna.

