“Ci siamo! Oggi si è svolta l’ultima audizione relativa alla pdl sui Sindacati militari a mia prima firma. Le Commissioni Difesa di Camera e Senato si sono riunite per sentire in audizione l’avvocato Filippo Bigot in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

Abbiamo votato come testo base che per la prima volta istituirà i sindacati militari proprio la nostra legge; si tratta di un provvedimento storico che finalmente sancisce il diritto ai nostri uomini in divisa di affermare un diritto costituzionale ad oggi negato.

Sono orgogliosa di aver portato avanti con i miei colleghi e questa maggioranza questo provvedimento che presto sarà legge! A maggio la legge arriverà in aula. Noi siamo pronti”.

Lo dichiara, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Emanuela Corda, deputata del Movimento 5 stelle.

