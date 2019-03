Gianmarco Pozzecco fa lo “Special One”. Proprio come José Mourinho, il coach della Dinamo Banco di Sardegna affida al suo vice Edoardo Casalone la presentazione della sfida interna di domani contro i turchi del Pinar Karsiyaka. La squadra di Izmir si presenta al PalaSerradimigni (ore 20.30) per tentare di stoppare la crescita dei biancoblu, in corsa per i playoff e a un passo dalle semifinali di Fiba Europe Cup dopo il +19 dell’andata.

“Lo scarto è importante ma non vogliamo entrare in campo per difendere il risultato, avremo l’atteggiamento visto nelle ultime tre gare – dice Casalone – con Trento ci abbiamo messo grinta, vogliamo proseguire su questa traccia, sappiamo che la mentalità di una squadra si costruisce partita dopo partita”. Regola numero uno: non sottovalutare l’avversario. “È una squadra ostica, già all’andata si è mostrata competitiva – prosegue il vice allenatore del Banco – gioca bene quando può correre e prendere i tiri nei primi secondi dell’azione”.

I ragazzi dovranno “controllare bene il ritmo – avverte il tecnico – impedendogli il gioco in velocità e facendo grande attenzione in difesa”. Dall’altra parte del tabellone l’Hapoel Holon è favorita sull’Alba Fehevrar, ma a Casalone questo al momento non interessa. “Stiamo concentrati sul match, vogliamo disputare una buona partita, passare il turno e regalarci altre due partite di coppa – conclude – giocare spesso sta aiutando la crescita, sperimentando ciò su cui lavoriamo in allenamento”.

