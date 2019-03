Dopo le interlocuzioni con la Commissione europea il neo governatore della Sardegna Christian Solinas ha deciso di convocare Alitalia per domani mattina.

“Non c’è tempo da perdere – ha spiegato – dobbiamo intervenire subito per garantire ai sardi una continuità territoriale che affermi insieme al diritto alla mobilità quello dell’accessibilità dell’Isola in funzione di uno sviluppo del tessuto economico produttivo e del turismo. Sono già state spese troppe parole, è tempo di passare ai fatti”. Il presidente della Regione cercherà di capire se l’ex compagnia di bandiera intenda accettare senza compensazioni gli oneri di servizio pubblico su Cagliari e Alghero, come già si è impegnata a fare per un anno Air Italy su Olbia.

In questo caso rimarrebbe in piedi per un anno il servizio di collegamento tra la Sardegna e la Penisola, ma senza esborsi di denaro pubblico per compensare gli oneri. Alitalia dovrà in ogni caso decidere il da farsi entro l’8 aprile prossimo.

Commenti

comments