Foto di Tore Moro

Lo scorso fine settimana le temperature gradevoli e il cielo azzurro avevano tratto tutti in inganno, infatti da ieri il tempo è peggiorato ed è tornato per qualche giorno l’inverno con le sue temperature in picchiata e il vento forte.

Ma anche la neve sulle cime della Sardegna, infatti oggi, sulle montagne della Barbagia è comparso un bellissimo mando bianco che ha ricoperto tutto.

