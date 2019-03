A seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra “9A” dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mandas è intervenuta questa mattiva, verso le 8:30, in via Mandas nel comune di Orroli, per l’incendio di una canna fumaria di un caminetto.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme all’interno dell’abitazione. Gli operatori dei VVF hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto il cammino e l’intera canna fumaria, ad arieggiare i locali dell’abitazione invasi dal fumo, con la bonifica di focolai residui che si erano estesi al tetto della struttura e a mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

